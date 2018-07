VIDEO: PKW kommt von Fahrbahn ab: Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/mg)Erndtebrück – Altenteich 28.07.2018 | Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag-morgen auf der B62 in Altenteich. Ein aus Fahrtrichtung Erndtebrück kommender PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache auf fast gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, flog über eine Böschung und einen Weidezauaun hinweg auf eine Wiese wo er nach circa 150 metern halb in einem kleinen Teich zum stehen kam. Der Fahrer konnte den wagen eigenständig aber schwer verletzt verlassen und andere Verkehrsteilnehmer die über B62 fuhren auf sich aufmerksam machen. Nachdem der Rettungsdienst den Verunfallten an Ort und stelle erstversogt hatte wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen.

PKW kommt von Fahrbahn ab: Rettungshubschrauber im Einsatz

Zur Bergung des Pkw wurde ein Landwirt zur Hilfe hinzugezogen, dieser konnte den in dem Teich liegenden Vw mit seinem Tonnenschweren Traktor ohne Probleme bergen und zurück auf die Straße bringen von wo aus das total beschädigte Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen abtransportiert wurde.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

