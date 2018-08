Siegener Open-Air-Kino – Zusatzvorstellung Wunder

(wS/si) Siegen 16.08.2018 | „Wunder“ geht in die dritte Runde! Nach dem Motto „aller guten Dinge sind drei“, läuft am Mittwoch, den 22.08. eine weitere Zusatzvorstellung von „Wunder“. Nachdem die erste Runde nach ca. 15 Minuten an der Abendkasse ausverkauft war, entschloss sich der Veranstalter, den Film am letzten Mittwoch (15.08.) ein zweites Mal zu zeigen. Auch hier war die Resonanz mehr als positiv. So entschied der Betreiber, den Film am 22.08. ein weiteres Mal zu zeigen und mit diesem die letzte Woche der diesjährigen Open-Air-Kino-Saison einzuläuten. Somit haben alle, die an den beiden ersten Terminen keine Zeit hatten, noch einmal die Möglichkeit, sich diesen herzerwärmenden Familienfilm anzuschauen.

August “Auggie” Pullman ist zehn Jahre alt, witzig, klug und großzügig. Er hat humorvolle Eltern und eine fantastische große Schwester. Doch Auggie ist ein Außenseiter. Ein seltener Gendefekt hat sein Gesicht entstellt. Bisher wurde er zu Hause unterrichtet und versteckte sein Gesicht am liebsten unter einem Astronautenhelm. Doch nun soll Auggie eine reguläre Schulklasse besuchen. Nach anfänglicher Skepsis nimmt er all seinen Mut zusammen und beschließt, sich den neuen Abenteuern zu stellen, die das Leben für einen so außergewöhnlichen Jungen wie ihn bereithält.

Karten gibt es unter www.kinoheld.de oder an der Abendkasse. Filmstart ist jeweils um 20:45 Uhr, Einlass ist eine Stunde eher. Weitere Informationen unter www.siegener-openairkino.de

