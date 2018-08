(wSots) Wilnsdorf 01.08.2018 | Ein 81-jähriger Renault-Fahrer übersah am Dienstagmittag in Wilnsdorf am Kreisverkehr L 723/L 722/Rudersdorfer Straße einen bereits im Kreisverkehr befindlichen, vorfahrtberechtigten VW Up. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 24-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden von fast 18.000 Euro.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier