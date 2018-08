Unfallflucht auf Zebrastreifen: Fußgänger verletzt

(wS/ots) Siegen 02.08.2018 | Ein noch unbekannter Autofahrer kollidierte am Mittwochabend um 21.30 Uhr in Siegen-Eiserfeld in der Eiserntalstraße mit einem dort gerade die Straße auf einem Zebrastreifen passierenden 22-jährigen Fußgänger.

Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, der Autofahrer entfernte sich unerlaubt und ohne anzuhalten vom Unfallort. Von dem unfallflüchtigen Fahrzeug ist lediglich das Fragmentkennzeichen D-AL???? bekannt. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

Symbolfoto