Kredenbach – Fünf hochwertige Fahrräder im Wert von 15.000 Euro entwendet

(wS/ots) Kredenbach 25.10.2018 | Fahrräder werden immer öfter zum Objekt von dreisten Dieben

Einbrecher drangen am Dienstagabend bzw. in der Nacht zu Mittwoch durch Einwerfen einer Fensterscheibe in ein Fahrradgeschäft in Kreuztal-Kredenbach in der Auwiese ein und entwendeten dort insgesamt fünf hochwertige Fahrräder, darunter zwei Rennräder der Marken „Giant Team“ und „Cross“, ein „Scott Fully“-Fahrrad, ein „Giant Fully“-Fahrrad sowie ein E-Bike „Bulls E“. Der Gesamtwert der von den Einbrechern erbeuteten Fahrräder beläuft sich auf über 15.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder verdächtige größere Fahrzeuge im Bereich des Fahrradgeschäfts beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 zu melden.

