1. Siegener Womens-Run am 09. September 2018

Die Premiere des ersten Frauenlaufs in Siegen vor zwei Monaten war ein voller Erfolg. Zum 1. Siegener Women’s Run kamen am 9.9. über 1.000 Frauen und viele Zuschauer an die sieg-arena. Die Teilnehmerinnen waren begeistert von der außergewöhnlichen Atmosphäre des von :anlauf organisierten Events. Die jüngste Teilnehmerin war 10 Jahre alt, die älteste 81. Mit Sabrina Mockenhaupt war Deutschlands bekannteste Läuferin ebenso dabei wie fast alle Läuferinnen aus den heimischen Vereinen, viele Hobby Lauf- und Walkinggruppen der Region und FRauen der MS-Selbsthilfegruppe. Auch wenn es bei Sportveranstaltungen immer um Zeiten und Ergebnisse geht, beim Siegener Women’s Run stand der Spaß an erster Stelle. Auf der Veranstaltungshomepage finden sich hunderte von Fotos, die die tolle Stimmung wiedergeben und als Erinnerung an einen schönen Sonntagnachmittag kostenlos herunter geladen werden können. Nun hatte das 9-köpfige Vorbereitungsteam, bestehend aus Petra Gahr, Annette Wolf, Ulla Baum, Rosa Baum, Alexandra Netzer, Lena Boeck, Sally Schnell, Ilka Kaltschmidt und Renate Hoffmann, zu einem Frühstück in das Restaurant Fünf10 eingeladen, um sich bei Sponsoren, Unterstützerinnen, Beteiligten und Helferinnen zu bedanken und die Spendenschecks zu überreichen. Renate Hoffmann, die zusammen mit Christa Weigand am Veranstaltungstag die Moderation übernommen hatte, hob noch einmal hervor: „Wir haben den Siegener Women’s Run von Beginn an mehr als eine reine Laufveranstaltung von Frauen für Frauen verstanden. Uns war auch der politische und soziale Aspekt wichtig. Wir sehen die Spenden an Frauen helfen Frauen Siegen und Netz Bangladesh als einen Beitrag gegen Gewalt an Frauen, zu der die beiden Vereine arbeiten und möchten deren wichtiges Engagement unterstützen.“

Die Organisatorinnen beantworteten auch die Frage, ob es auch 2019 einen Women’s Run geben wird: Die 2. Auflage von Siegens Frauenlauf wird am Sonntag, 8.9. an der sieg-arena stattfinden. Neuerungen und den konkreten Ablauf des 2. Siegener Women’s Run werden auf einer großen Pressekonferenz am Freitag, 8. März, dem Internationalen Frauentag, bei dem Veranstaltungs- Hauptsponsor, dem St. Marien-Krankenhaus bekannt gegeben.Infos unter: www.siegener-womensrun.de

