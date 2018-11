Siegen/Hilchenbach – Workshop „Zuvielcourage“

(wS/red) Siegen/Hilchenbach 02.11.2018 | Crashkurs in Zivilcourage

Interaktives Angebot der Integrationsagentur der Diakonie in Südwestfalen

Unter dem Motto „Zuvielcourage“ steht der Workshop, den die Integrationsagentur der Diakonie in Südwestfalen am Donnerstag, 15. November, 17.30 bis 20 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum in Müsen-Dahlbruch am Ernst-August-Platz 3 in Hilchenbach anbietet. In Kooperation mit den Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit des Diakonischen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe (Diakonie RWL), der Erwachsenenbildung des Evangelischen Kirchenkreises Siegen sowie der evangelischen Kirchengemeinde Müsen soll an diesem Abend mutiges Auftreten gegen Fremdenhass und Menschenfeindlichkeit interaktiv trainiert werden.

Den „Crashkurs für politische Einmischung“ leiten die Schauspieler Karin Kettling und Jürgen Albrecht. Die beiden Antirassismustrainer geben ihren Gästen wirkungsvolles Mundwerkzeug mit auf den Weg, um künftig ausländerfeindliche, herabsetzende und diffamierende Äußerungen kommunikativ geschickt parieren zu können. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter Telefon 0271/5003101 oder per E-Mail an anna.butzek@diakonie-sw.de ist allerdings erforderlich.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier