Der AMC Burbach ehrt die Aktiven im Rahmen des Herbstballs

(wS/red) Burbach 25.11.2018 | Julian Schäffer und Luis Dolle Clubmeister im AMC Burbach

Dass sich die im AMC Burbach seit vielen Jahren betriebene Nachwuchsförderung auszahlt, wurde einmal mehr beim Blick in die Ergebnislisten der diesjährigen Clubmeisterschaft deutlich. 34 aktive Fahrerinnen und Fahrer waren das ganze Jahr über erfolgreich in verschiedenen Sparten auf vier Rädern für den Verein unterwegs und erhielten bei der gestrigen Siegerehrung im Rahmen des Herbstballs die verdienten Auszeichnungen für Ihre eingefahrenen Erfolge in der abgelaufenen Motorsportsaison.

„Eine erfolgreiche Jugendarbeit ist eine wichtige Säule eines jeden Vereins und die wird im AMC Burbach ja bereits seit vielen Jahren überaus erfolgreich betrieben“, so auch Finanzvorstand Marco Jeuschede, der als Vertreter des ADAC Westfalen den Weg ins südliche Siegerland gefunden hatte um an der Ehrung im festlich geschmückten Bürgerhaus teilzunehmen. In sportlicher Hinsicht war tatsächlich das AMC Burbach Junior Team auch in diesem Jahr wieder in allen Ergebnislisten und Meisterschaften vorne zu finden. „Wie so oft war das Podest rein blau“, brachte es der stellvertretende Jugendgruppenleiter Michael Seyfarth kurz und knapp auf den Punkt und machte damit deutlich, dass die erfolgreichsten Kartslalompiloten in der Region meist den blauen Rennoveral des AMC Burbach Junior Teams trugen.

Warum die junge Nachwuchstruppe im AMC Burbach so erfolgreich ist, auch dafür hatte Seyfarth eine ganz plausible Erklärung: „Wir alle arbeiten als Team zusammen und nur so geht`s. Alle Arbeiten werden gemeinsam geschultert und gemeinsam sind wir eine starke Truppe“ verriet er den Schlüssel zum Erfolg. So ist es auch nicht verwunderlich, dass beide Mannschaftstitel, sowohl in der ADAC Westfalenmeisterschaft der Gruppe Süd als auch in der Siegerlandmeisterschaft wieder nach Burbach gingen. Aber auch in den Einzelwertungen war die Liste der Erfolge der jungen Kartfahrer des AMC Burbach wieder lang.

Mit Luis Dolle kommt auch der frischgebackene Gesamtsiegerlandmeister und Westfalenmeister in der Klasse 2 wieder aus dem Junior Team des AMC Burbach. So lag es auf der Hand, dass der 11-jährige auch die meisten Punkte für die Clubmeisterschaft einfuhr und mit 111,22 Punkten aus den Händen von Sportleiter Holger Schneider den Pokal des Clubmeisters erhielt. Der Neu-Listernohler war erst zu Saisonbeginn aus dem Sauerland zum AMC Burbach gewechselt und beendete gleich seine erste Saison im Junior Team mit dem Gesamtsieg in der Clubmeisterschaft. Auf Platz 2 mit 109,76 Punkten musste sich mit Tim Schneider der Clubmeister des vergangenen Jahres in diesem Jahr seinem Clubkameraden geschlagen geben. Mit 101,43 Punkten und einem hauchdünnen Vorsprung auf seinen Verfolger ging der dritte Platz in diesem Jahr an Vadim Huber gefolgt von Fabian Brandt, der sich neben dem vierten Platz in der Clubmeisterschaft den Gesamtsieg in der Siegerlandmeisterschaft sicherte und diesen Titel somit erneut nach Burbach holen konnte. Bestes Mädchen wurde in diesem Jahr erneut Lara Böhm.

Aber auch bei den Erwachsenen wurde wieder ordentlich um Punkte und Platzierungen gefightet und auch hier ist die Erfolgsstory der Burbacher Autoslalompiloten nicht minder eindrucksvoll. Insbesondere Julian Schäffer fuhr in diesem Jahr allen anderen davon und gewann fast alles was es zu gewinnen gab. Der Vizemeister des vergangenen Jahres verdrängte mit 78,58 Punkten Seriensieger Fabio Marques vom obersten Platz auf dem Podest und sicherte sich erstmalig den 1. Platz in der Clubmeisterschaft. Platz zwei ging mit 77,28 Punkten an Fabio Marques, gefolgt von Max Beul, der mit 52,28 Punkten den dritten Platz für sich einfuhr. Dass der Spagat zwischen Vorstandsarbeit und aktivem Motorsport für ihn kein Problem darstellt, machte der neue Clubmeister Julian Schäffer im anschließenden Interview mit Moderator Dominik Krause deutlich. „Der Automobilslalom hat Tradition im AMC Burbach und wir richten ja schon seit vielen Jahren auf dem Gelände des Maxi Autohof unseren Automobilslalom aus. Da ist es natürlich besonders wichtig, dass es einen Sportleiter im AMC Burbach gibt der sich federführend um die Ausrichtung des Slaloms kümmert und so habe ich auch nicht lange überlegt, als man mich fragte, ob ich mir einen Vorstandsposten als Sportleiter im AMC Burbach vorstellen könnte“, so der 24-jährige Maschinenbaustudent, der die Doppelbelastung zwischen Sport und Studium hervorragend unter einen Hut gebracht hat. Den Pokal für die beste Neueinsteigerin erhielt Kathrin Niedenhoff.

Die 23-jährige Nachwuchsfahrerin des AMC Burbach verpasste leider den Nachwuchstitel in der Siegerlandmeisterschaft und musste sich dort mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Für seine besonderen Erfolge und die Meisterschaft im BMW 318 TI Cup wurde Marvin Otterbach im Rahmen einer Sonderehrung geehrt.

Neben dem Kart- und Automobilslalomsport ist seit der Ausrichtung der ersten Siegerland Classic im Jahre 2007 auch der Oldtimersport eine wichtige Säule des Vereins. „Das Interesse am Oldtimersport ist groß und so haben wir uns bereits im letzten Jahr dazu entschieden, einen eigenen Oldtimer anzuschaffen, den unsere Vereinsmitglieder für die Teilnahme an Oldtimerveranstaltungen nutzen können“, stellte der 2. Vorsitzende Karl-Heinz Land die Neuanschaffung für das neu gegründete AMC Burbach Classic Team vor. Seit dieser Saison bereichert ein VW Golf 2 den Clubfuhrpark. Der hellblaue Wolfsburger hat im August die begehrte H-Zulassung als Oldtimer erhalten hat und bietet fortan interessierten Vereinsmitgliedern die Möglichkeit, kostengünstig an Oldtimerveranstaltungen teilzunehmen.

So lag es auf der Hand, hier eine eigene Wertung zu erstellen und mit dem Oldtimer- und Orientierungsport eine eigene Clubmeisterschaft auszuschreiben. Insgesamt 18 Teilnehmer nahmen in diesem Jahr an der neu geschaffenen Clubmeisterschaft teil und 7 Teilnehmer, die die geforderte Mindeststartanzahl erreichten, galt es im Rahmen des Herbstballs für Ihre Erfolge auszuzeichnen. Unter der Bewerbung des AMC Burbach war hier Lea Klein am Erfolgreichsten unterwegs und trug sich mit 48,59 Punkten als erste Clubmeisterin im OIdtimer- und Orientierungssport in die Annalen des AMC Burbach ein.

Die Immobilienmaklerin aus Siegen war mit ihrem wunderschön vorbereiteten Porsche 911 bei 12 Veranstaltungen am Start und konnte mit zwei Gesamtsiegen, mehreren Klassensiegen und weiteren vorderen Platzierungen auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit 47,86 Punkten und somit knapp geschlagen ging der zweite Platz an Nicole Jentsch, die als Beifahrerin in der vergangenen Saison in mehreren Fahrzeugen Platz genommen hatte um die Fahrtanweisungen für die richtige Wegstrecke an den Fahrer weiterzugeben. Auch die junge Leverkusenerin konnte in der abgelaufenen Saison mehrere Klassen- und Gesamtsiege in ihrer persönlichen Saisonvita für sich verbuchen. Platz 3 belegten Lisa und Fabian Land. Der neue Fahrtleiter der Siegerland Classic nahm gemeinsam mit seiner Frau im VW Golf an 4 Veranstaltungen teil und fuhr 32,53 Punkte für die Clubmeisterschaft ein.

Bereits jetzt ist der AMC Burbach schon wieder mit den Vorbereitungen für die neue Saison beschäftigt. Die ersten Ideen für die Streckenführung für die 13. Auflage der Siegerland Classic am 25. August des kommenden Jahres kursieren bereits in den Köpfen der Verantwortlichen und das Nennbüro soll voraussichtlich zu Jahresbeginn eröffnet werden. Als erste Veranstaltung des neuen Jahres veranstaltet der AMC Burbach traditionell am Gründonnerstag (18. April) die Clubinterne Orientierungsfahrt. Des Weiteren sind zwei Automobilslalom- und zwei Kartslalomveranstaltungen in Planung.

Alle Ergebnisse im Überblick

Kartslalom

1. Luis Dolle 111,22 Punkte

2. Tim Schneider 109,76 Punkte

3. Vadim Huber 101,43 Punkte

4. Fabian Brandt 101,02 Punkte

5. Kelvin Egbetamah 93,02 Punkte

6. Max Grunewald 89,52 Punkte

7. Tim Schmal 81,41 Punkte

8. Geethan Murali 75,44 Punkte

9. Leon Odin Schneider 71,72 Punkte

10. Fynn Luca Gajewski 69,62 Punkte

11. Ben Lukas Kringe 67,37 Punkte

12. Maximilian Berg 48,29 Punkte

13. Justin Schulze 47,77 Punkte

14. Lukas Böhm 43,00 Punkte

15. Julian Lasota 39,63 Punkte

16. Nico Burchert 29,80 Punkte

17. Luis Rothe 27,72 Punkte

18. Tyler Robert Seyfarth 26,69 Punkte

19. Nico Grunewald 15,56 Punkte

20. Lara Böhm 14,81 Punkte

21. Matteo Nalop 8,38 Punkte

Automobilslalom

1. Julian Schäffer 78,58 Punkte

2. Fabio Marques 77,28 Punkte

3. Max Beul 52,28 Punkte

4. Hardy Hahn 51,79 Punkte

5. Sabrina Obenlüneschloß 33,07 Punkte

6. Kathrin Niedenhoff 22,24 Punkte

Oldtimer- und Orientierungssport

1. Lea Klein 48,59 Punkte

2. Nicole Jentsch 47,86 Punkte

3. Lisa Land 32,53 Punkte

4. Fabian Land 32,53 Punkte

5. Werner Meiswinkel 29,38 Punkte

6. Gerhard Jentsch 24,05 Punkte

7. Anne Meiswinkel 20,13 Punkte

Fotos: AMC Burbach

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier