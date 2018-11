Hilchenbach – Einladung Vereinsabend TSG Helberhausen

(wS/red) Helberhausen 02.11.2018 | Vereinsabend der TSG Helberhausen

Die TSG Helberhausen feiert am Samstag, den 10. November 2018 in der vereinseigenen Turnhalle in Helberhausen ihren diesjährigen Vereinsabend unter dem Motto „Wir. Feiern. Sport“. Die Turnhalle öffnet ab 19:00 Uhr (Einlass), und die Feierlichkeiten beginnen um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm stehen Ehrungen von verdienten TSG-Mitgliedern sowie von ausgewählten Sportlerinnen und Sportlern. Traditionell haben sich wieder viele Abteilungen vorbereitet, um mit ihren originellen Vorführungen für einen abwechslungsreichen Abend zu sorgen. Zudem hält der DJ ein flottes breitgefächertes Musikangebot bereit, damit alle nach Lust und Laune das Tanzbein schwingen können.

Natürlich wird bei so viel Spaß, Unterhaltung und Tanz auch für das leibliche Wohl gesorgt: Hunger und Durst können mit kleinen warmen Gerichten und einer breiten Palette an Getränken gestillt werden.

Alle Vereinsmitglieder, Freunde und Mitbürger sind herzlich eingeladen, beim diesjährigen Vereinsabend der TSG zu feiern, zu tanzen und den Abend bis in die frühen Morgenstunden zu genießen. „Wir freuen uns“, so der 1. Vorsitzende der TSG Helberhausen Andreas Roth, „auf zahlreiche Gäste und ein vielfältiges buntes Programm“.

