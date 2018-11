VERLOSUNG: Die große Siegerland Filmedition – 17 historische Filme aus der Region

wirSiegen.de verlost erneut drei DVD-Boxen „Die große Siegerland Filmedition“. In der Box sind insgesamt 17 Filme aus der Region enthalten. Wie man gewinnen kann steht weiter unten in diesem Beitrag.

(wS/red) Siegen 20.11.2018 | Vor gut 13 Jahren brachte die in Siegen ansässige Filmproduktion mundus.tv den ersten restaurierten historischen Film über das Siegerland heraus. Seinerzeit über das Freudenberg der 50er Jahre. Dieser Film lieferte den Grundstein für zahlreiche weitere Projekte. So konnten bis heute u.a. in Kooperation mit dem Kreisarchiv des Kreises Siegen-Wittgenstein gut 17 historisch wertvolle Filme aus der Region restauriert und der Öffentlichkeit auf DVD wieder zugänglich gemacht werden.

Mit der „Großen Siegerland Filmedition 2018/2019“ legt mundus.tv nun ein letztes Mal eine Komplettedition auf. „Es wurde immer wieder der Wunsch an uns herangetragen, eine DVD-Edition herauszubringen die alle Filme enthält“, so Alexander Fischbach von mundus.tv. In einer Auflage von nur 299 Stück bündelt daher nun ein letztes Mal „Die große Siegerland Filmedition 2018/2019“ siebzehn der schönsten historische Filme aus der Region in einer opulenten DVD BOX. Der älteste Film stammt aus dem Jahr 1924. Er wurde anlässlich der 700 Jahrfeier der Stadt Siegen von den Brüdern Helms gedreht und zeigt die Stadt Siegen in ihrem noch unzerstörten Zustand.

Der Eisenwald, vielen bereits aus der Schulzeit bekannt entführt seine Betrachter in die Lebens- und Arbeitswelt der frühen 50er Jahre. „Der Siegerländer Hauberg“ entstand ebenfalls Anfang der 50er Jahre und präsentiert in authentischen und stimmungsvollen Filmaufnahmen die einzigartige Form der damals im Siegerland praktizierten Niederwaldwirtschaft. Einen Blick in neuere Zeit wirft der Dokumentarfilm „Siegen – Wittgenstein“ welcher im Jahr 2010 produziert wurde. Er zeichnet ein Bild der Region in den Bereichen Geschichte, Wirtschaft und Tourismus. „Der 500-jährige Flecken“ entführt den Zuschauer ins Jahr 1956. Die große Siegerland Filmedition bietet jedoch noch mehr Filmgenuss: Mit den „Glocken über den Wäldern“, „Revier hinter den Bergen“ und exklusiv der WDR Produktion „Heimatabend Siegen“. Ein Highlight ist der zeitkritische Film „Siegen – Notizen zu einer Stadt“ aus dem Jahr 1965.

Dieser Film löste seinerzeit eine Welle der Empörung bei Lokalpolitik und Bevölkerung aus. Weiter enthalten: „Streifzüge durch das Siegerland“, „Wittgenstein – Weißer Fleck auf der Landkarte“, „Sorgen in Siegen“, „Mit Rute, Beil und Knipp“, „Hüttenwerke Siegerland“, „Erzbergbau im Siegerland“ und „Wunderschönes NRW – Das Siegerland“. Die launige und bisweilen schrullig in Szene gesetzte TV-Reportage „Reisen in Deutschland“ in der zwei junge Damen die Region kennen lernen rundet die DVD Box ab.

Mit ein wenig Glück können drei unserer Leser je eine DVD-Box ergattern. So könnt ihr gewinnen: Schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel: Filmedition“ und Eurem vollständigen Namen bis Freitag, den 23. November 2018, um 12 Uhr, an support@wirSiegen.de – Unter allen Einsendungen verlosen wir die drei DVD-Boxen. Die Gewinner werden nach Ende der Aktion per Email informiert.

Die große Siegerland Filmedition 2018/2019″ 17 Filme aus dem Siegerland in einer Box – Preis: 129,90 € – Bestell- und Infotelefon: 0271-6819606 – E-Mail: info@mundus-tv.de Diese DVD-Box oder die Filme als einzelnes sind darüber hinaus im Siegerländer Buchhandel und bei Amazon erhältlich. Lieferprogramm mit Preisangaben als PDF anfordern unter info@mundus-tv.de

