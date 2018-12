PKW überschlägt sich innerorts in Oberschelden: Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

(wS/mg) Oberschelden 02.12.2018 | Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kam es in Oberschelden auf der Oberschelder Straße zu einem Alleinunfall. Eine Ford-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Heisberg. Kurz nach dem Ortseingangsschild Oberschelden kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie in eine Böschung und das Fahrzeug überschlug sich.

Der Ford wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde sie mit dem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr rückte zum Ausleuchten der Einsatzstelle an.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

