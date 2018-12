Weidenau – Einbruch zur Tageszeit – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Weidenau 21.12.2018 | Einbruch am helllichten Tag

Am Donnerstagmorgen (20.12.2018) drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Weidenauer Straße ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und entwendeten einen Laptop.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0271-7099-0.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier