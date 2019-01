Dieseldiebe zapften in Kredenbach zwei Lastwagen an

(wS/ots) Kredenbach 02.01.2019 | Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

Bereits am vergangenen Wochenende haben Kraftstoff-Diebe in der Zeit vom 29.12.2018 (Samstagnachmittag) bis 01.01.2019 (Dienstagabend) im Industriegebiet Johannespfad zwei Lkw angezapft und mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Um an den begehrten Treibstoff zu kommen knackten sie die Tankdeckel und entkamen unerkannt.

Zusammen mit den angerichteten Schäden an den Lkw beläuft sich der Beutewert auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

