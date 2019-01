„TAG DER OFFENEN TÜR“ in der Gemeinschaftlichen Sekundarschule Burbach-Neunkirchen

(wS/red) Neunkirchen 07.01.2019 | TAG DER OFFENEN TÜR

Bald ist es wieder soweit!

Die Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen lädt ein zum „Tag der offenen Tür“.

Wann?: Samstag, den 12.01.2019 von 11.00-13.00 Uhr

WO?: Standort Neunkirchen – Am Kirchweg 1, 57290 Neunkirchen

Unter dem Thema „Tierspuren“ laden Kollegium und Schülerschaft alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, deren Eltern und alle Interessierten zu einer spannenden Entdeckungsreise in unsere Schule ein.

An vielen unterschiedlichen Stationen könnt ihr in die Fächer hineinschnuppern und so auch die zukünftigen Klassen- und Fachräume erkunden.

Die besten Teilnehmer werden mit Preisen belohnt. Es wird Schulführungen geben, viele Informationsstände zu unserem Schulprofil und den Förderangeboten und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Auf einen spannenden Tag und viele Besucher freut sich Ihre GMS Burbach-Neunkirchen.

