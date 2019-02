B508: Vollsperrung im Bereich Schlossbergbrücke/Bahnhof Hilchenbach/Vormwald

(wS/red) Hilchenbach/Netphen 22.02.2019 | Wie Straßen.NRW, Regionalniederlassung in Netphen mitteilt, kommt es von Montag (25.02) auf Dienstag (26.02) in der Zeit von 22:00 Uhr bis 02:00 Uhr zu einer Vollsperrung auf der B508 im Bereich der Schlossbergbrücke/ Bahnhof Hilchenbach/Vormwald. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Grund dafür ist das Einheben des Bohrgerätes in das Baufeld, um dort die erforderlichen Bohrungen für die Baugrunderkundung durchzuführen. Die Arbeiten werden voraussichtlich 1 Woche dauern, sodass das Bohrgerät in der Nacht vom 06.03 auf den 07.03 ebenfalls unter einer Vollsperrung aus dem Baufeld rausgehoben werden kann. Eine gesonderte Pressemitteilung wird zeitnah erfolgen.

