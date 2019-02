Erndtebrück – Mehrere Fenster eines Mehrfamilienhauses eingeworfen

(wS/ots) Erndtebrück 15.02.2019 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Donnerstagabend warfen unbekannte Täter mehrere Fenster eines Mehrfamilienhauses in Erndtebrück in der „Hauptmühle“ ein und richteten dabei einen Sachschaden von rund 1.200 Euro an. Ob die Täter anschließend durch die geöffneten Fenster in das Gebäude eindrangen und dort Sachen entwendeten, ermittelt jetzt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02751-909-0.

