(wS/ots) Freudenberg 26.02.2019 | Unbekannte drangen am Montagnachmittag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in eine Teichanlage in Freudenberg-Oberholzklau unterhalb der Oberholzklauer Straße in Fahrtrichtung Hünsborn ein und entwendeten aus einem dort stehenden Wetterunterstand mehrere Säcke Fischfutter und aus dem Teich mehrere hundert Forellen.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0.

