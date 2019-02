Neunkirchen – Supermarkt: Holzpalette angezündet

(wS/ots) Neunkirchen 04.02.2019 | Brennende Holzpalette setzte Fassade in Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten Unbekannte eine an der Rückseite eines großen Supermarktes in der Weidenstraße in Neunkirchen-Zeppenfeld stehende Holzpalette an. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro an der Gebäudefassade.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.



