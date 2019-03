Hilchenbach: Stöberei in der Bücherei im April: Architektur und Menschen

(wS/red) Hilchenbach 27.03.2019 | Stöberei im April: Architektur und Menschen

Sie sich immer schon mal gefragt: Was ist es bloß, das Sie an berühmten Bauwerken im Urlaub so faszinierend finden, dass Sie sie unbedingt besichtigen wollen? Haben Sie eine Vorstellung davon, was einer Architektin durch den Kopf geht, wenn sie ein Haus entwirft oder was ein Stadtplaner heutzutage dringend bedenken sollte? Wie schwierig und unglaublich langwierig es in früheren Zeiten war, Großbauten wie ein Schloss oder eine Kathedrale zu errichten? Vielleicht mögen auch Sie schöne Brücken und Türme? Oder Sie suchen weitere lohnende Besichtigungziele?

Sie werden staunen, was für wunderbare Bauten es gibt, wie anregend und aufregend es ist, sie zu betrachten oder darüber zu lesen! Im Jahr 2019, 100 Jahre nach der Gründung der berühmten Kunst- und Architekturhochschule „Bauhaus“, heißt im April das Motto: „Architektur und Menschen“. Romane und Sachliteratur über Häuser, berühmte Gebäude und Menschen, die sie bauen, betrachten oder nutzen, stehen im Blickpunkt der Bibliothek. Die „rote Wand“ präsentiert eine Auswahl aus unserem Bestand.

„Kommen Sie zum April-Stöbern und finden Sie noch mehr bei uns: eine Zeitschrift, ein Hörbuch, einen Film, einen Roman oder ein eBook zum Thema“, lädt Leiterin Birgit Latz ein.

Das Team der Stadtbücherei in der Wilhelmsburg freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:

Montag 13 bis 17 Uhr

Dienstag 13 bis 17 Uhr

Mittwoch 10 bis 12 Uhr

Donnerstag 13 bis 18 Uhr

Freitag 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr



