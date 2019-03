K33: Bad Laasphe/ Rüppershausen – Steinbach Vollsperrung

(wS/red) Bad Laasphe/Rüppershausen 27.03.2019 | Vollsperrung der K33 Bad Laasphe/Rüppershausen – Steinbach

Bad Laasphe/Netphen (straßen.nrw). Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen informiert darüber, dass die K33 von Bad Laasphe/ Rüppershausen in Richtung Holzhausen unter Vollsperrung saniert wird. Die Gesamtlänge der Baumaßnahme beträgt ca. 1.600 m und wird in 2 Bauabschnitten eingeteilt:

Der 1. Bauabschnitt bezieht sich auf die freie Strecke von Ortsausgang Rüppershausen bis Ortseingang Steinbach, ca. 900 m lang.

Der 2. Bauabschnitt bezieht sich auf die freie Strecke von Ortsausgang Steinbach in Richtung Holzhausen bis zur Straßeneinmündung der K34, ca. 700m lang.

Baubeginn ist am Montag (01.04.) und die Arbeiten werden voraussichtlich 4 Monate andauern.

Aufgrund der geringen Straßenbreiten und dem vorgesehenen Hocheinbau wird die neue Fahrbahn auf ca. 5,00 m verbreitert. Schadstellen inkl. Böschungsrutsche werden beseitigt. Nebenflächen, Einmündungen und Übergangsbereiche werden höhentechnisch angepasst. Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden mehrere Quer- und Längsdurchlässe erneuert und Natursteinmauern als Böschungssicherungen hergestellt.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke für den Durchgangsverkehr ist über Rüppershausen, Amtshausen, Leimstruth und Holzhausen ausgeschildert.

Da in zeitlich versetzten Abschnitten gebaut wird, ist die Ortschaft Steinbach jederzeit von einer Seite aus befahrbar bzw. erreichbar.

Im Anschluss der Straßenbauarbeiten wird auf der freien Strecke Richtung Holzhausen die bestehenden Schutzplanken unter halbseitiger Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage erneuert.

Die bauausführende Firma wird ab nächster Woche mit der Herstellung der Verkehrssicherung für die Durchführung der Arbeiten beginnen.



