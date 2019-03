Kreuztal-Ferndorf – Einbruch in Geldinstitut – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Ferndorf 12.03.2019 | Ferndorfer Sparkassenfiliale wurde Opfer von Vandalen

In der Nacht zu Dienstag – gegen 01.15 Uhr – drangen Unbekannte in ein Geldinstitut in Kreuztal-Ferndorf an der Marburger Straße (Ecke Kindelsbergstraße) ein und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier