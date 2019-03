Stahlbergmuseum in Müsen: Saisonstart am 10. März

(wS/red) Hilchenbach 01.03.2019 | Wer etwas über die Geheimnisse des Bergbaus erfahren und sehen möchte, kann dies wieder ab 10. März in der Heimat des Altenberg- und Stahlbergverein e.V. tun. Am 2. Sonntag eines jeden Monats, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr, ist das Stahlbergmuseum, Auf der Stollenhalde 4, in Müsen geöffnet. Während dieser Zeit bietet der Altenberg- und Stahlbergverein Führungen durch das Bergwerksmuseum und auch das besonders sehenswerte Schaubergwerk „Stahlberger Erbstollen“ an.

Im Stahlbergmuseum sind eindrucksvolle Zeugnisse der vergangenen Wirtschafts- und Heimatgeschichte im Siegerland zu finden.

Die Grube Stahlberg war von 1313 bis zum 31. März 1931, also mehr als 600 Jahre, nahezu ohne Unterbrechung in Betrieb. Sie ist somit eines der ältesten Bergwerke im Siegerland. Gefördert wurde in erster Linie Siegerländer Späteisenstein, der berühmte Müsener Grund, daneben auch große Mengen Bleiglanz, Zinkblende sowie Kupfererz und Fahlerz.

Bereits im Jahre 1924 wurde von dem letzten Grubendirektor, Hermann Fuhr, im ehemaligen Bethaus ein Bergbaumuseum eingerichtet, welches an die große Zeit der Grube Stahlberg erinnert. Hier sind eine größere Auswahl an Mineralien des Siegerlandes sowie der näheren Umgebung, Bergmannsuniformen, Grubenlampen, Werkzeuge, Gezähe, alte Stiche und Grubenrisse, Karten sowie Fotos von unter und über Tage ausgestellt.

Noch spannender wird der Besuch in Müsen, wenn die Besucher dem Weg der Bergleute unter die Erde folgen dürfen. Die Besichtigung des Stahlberger Erbstollens eröffnet den Gästen einen interessanten Blick zurück in die Geschichte des Bergbaus und vermittelt einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen.

Der auch der „Tiefe Müsener Stollen“ genannte Bereich wurde in den Jahren 1740 bis 1780 ursprünglich als Wasserstollen gebaut und hatte eine Länge von 1.114,5 Metern. Ab 1833 wurde über diesen Stollen das Erz aus der Grube gefördert. Von der gesamten Länge sind heute 380 Meter zur Besichtigung freigegeben.

Bei Stollenmeter 310 berührt der Stollen ein Sandsteinlager. Dieses Lager wurde teilweise abgebaut und die dort gewonnenen Steine wurden beim Bau von Hochöfen in Müsen und Umgebung als sogenannte Gestellsteine verwendet.

In diesem Abbau werden heute ein Firstenstoßbau (um 1930) und ein Abbau aus dem 17. Jahrhundert dargestellt. Im Jahre 1979 anlässlich der 900-Jahr-Feier des Ortes Müsen, wurde der Stollen als Schaubergwerk eröffnet und kann seitdem besichtigt werden.

Unter anderem hat der Altenberg- und Stahlbergverein e.V. dort in neuerer Zeit ein Wasserrad installiert, was in voller Funktion erlebt werden kann.

Dafür, dass Geschichte lebendig wird, sorgen die einsatzfreudigen Mitglieder des Vereins bei ihren Führungen durch den Stollen. Durch viel Wissenswertes und ihre Geschichten zur Geschichte wird die Besichtigung nicht nur zu einer sehenswerten Tour, sondern ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen interessant, informativ und nicht zuletzt lehrreich. Sonderführungen für Schulklassen und andere Gruppen können außerhalb der oben aufgeführten Öffnungszeiten vereinbart werden. Auch für Nachfragen und weitere Informationen stehen die Mitglieder des Altenberg und Stahlberg e.V. gerne zur Verfügung.

Der Eintritt kostet in das Stahlbergmuseum einschließlich der Besichtigung des Bergbaustollens für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 4,50 Euro und für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 3,50 Euro. Kleinkinder bis 5 Jahre dürfen kostenlos dabei sein.

Im Jahr 2018 stieß das Stahlbergmuseum mit rund 1.000 Besuchern wieder auf großes Publikumsinteresse. Fast 60 Führungen fanden statt.

Besichtigungen auch auf dem Altenberg!

Gerne bietet der Altenberg- und Stahlbergverein e.V. auf Anfrage auch Führungen über das vor kurzem attraktiv gestaltete Ausgrabungsgelände „Bergbausiedlung Altenberg“ rund um den am 12. Juni 2016 eingeweihten neuen Turm an.

Zwei Termine sind dafür bereits fest geplant und bieten sich für Interessierte zum Vormerken an. Sowohl am 28. Juli als auch am 25. August, jeweils ab 14 Uhr, veranstaltet der Altenberg- und Stahlbergverein e.V. Erlebnisführungen auf dem Altenberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Die Ansprechpartner des Vereins sind unter der Telefonnummer des Museums 02733/60264 zu erreichen.

Weitere Informationen bietet der Altenberg- und Stahlberg e. V. im Internet unter www.stahlbergmuseum.de.

.

