Frühjahrskonzert der Musikkapelle Salchendorf am 13.04.2019

(wS/red) Netphen-Salchendorf 02.04.2019 | Frühjahrskonzert der Musikkapelle Salchendorf e. V. am 13. April 2019 in der Johannlandhalle Netphen – Salchendorf

Die Musikkapelle Salchendorf lädt zu ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert am 13. April 2019 um 19.30 Uhr in die Johannlandhalle in Netphen-Salchendorf ein. Zu hören sind in diesem Jahr sowohl klassische europäische Stücke aus Tschechien und Österreich, als auch Filmusik und Hits vom Broadway in New York. Außerdem wird das Jugendorchester „cravallo ffortissimo“ der Musikkapelle Salchendorf und Werthenbach unter der Leitung von Jessica Hanrath ihr Können dem Publikum präsentieren. Der klassisch geprägte erste Teil des Konzertes wird mit den Märschen „Einzug der Gladiatoren“ und „Abschied der Gladiatoren“ umrahmt.

Dazwischen hält sich das Orchester musikalisch in Österreich auf. Genauer gesagt im Wien des endenden 19. Jahrhunderts. Mit seinem Walzer „Wiener Praterleben“ griff Siegfried Translateur die zeitgemäßen Eindrücke des damaligen Wiener Vergnügungsparks auf. Danach geht es weiter an den Wolfgangssee zum „Weissen Rössl“. Die bekannten Melodien aus dem Singspiel von 1930 von Ralph Bernatzky wurden mehrfach verfilmt. Unter anderem 1952 mit Johannes Heesters und 1960 mit Peter Alexander und Waltraud Haas. Der modern geprägte zweite Teil startet mit der wuchtigen „Festivus Fanfare“.

Über Hollywood mit dem Soundtrack zur 2015er Realverfilmung des Walt-Disney-Zeichentrickklassikers „Cinderella“, geht es dann an den Broadway. Die Musikkapelle steigt in die Jazz- und Swing-Welt ein und präsentiert ein Potpourri der besten Hits von den Weltstars Glenn Miller und Frank Sinatra. Lassen Sie sich in die Welt des großen Showbusiness musikalisch von der Musikkapelle Salchendorf entführen…

Karten sind bei allen aktiven Vereinsmitgliedern oder an der Abendkasse ab 19.00 Uhr erhältlich.

Im Anschluß an das Konzert spielt die Musikkapelle Salchendorf e. V. in kleinerer Besetzung für Sie zum Tanz auf.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier