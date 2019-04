Siegen – Halt des Schadstoffmobils am Kornmarkt enfällt

(wS/red) Siegen 05.04.2019 | Wegen Sanierungsarbeiten – Schadstoffmobil hält am 26. April nicht am Rathaus Oberstadt

Der Halt des Schadstoffmobils am Marktplatz in der Siegener Oberstadt entfällt am Freitag, 26. April 2019. Grund ist die derzeit laufende Sanierung des Pflasters, die eine Sperrung des Kornmarktes/Marktplatzes zur Folge hat. Die Stadtreinigung Siegen bittet die Bürgerinnen und Bürger, Sonderabfälle an einem der weiteren Haltepunkte abzugeben.

Das Schadstoffmobil fährt zwischen dem 5. April und dem 11. Mai 2019 freitags und samstags Standorte im gesamten Stadtgebiet an. Die Uhrzeiten und Haltestellen können dem Abfallkalender entnommen werden und sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/abfallkalender in der Rubrik „Sonderabfälle/Schadstoffmobil“ abrufbar.

