Geisweider Flohmarkt am 5. September 2020

(wS/red) Siegen-Geisweid 26.08.2020 | Geisweider Flohmarkt am 5. September

Nach zwei gelungenen Veranstaltungen im Juli und August unter Coronaauflagen, findet am 5. September der nächste Flohmarkt unter der Geisweider HTS statt. Wer also in der Ferienzeit keine Gelegenheit hatte, seine Keller- und Speicherschätze anzubieten, der kann am ersten Samstag im September seine Waren anpreisen. Händler aus nah und fern bereichern jeden Monat aufs Neue den Markt, der durch sein Angebot ohne Neuware seit über 50 Jahren nahezu einzigartig ist.

Wer etwas verkaufen möchte, benötigt keine Reservierung oder Anmeldung. Das freundliche Ordnerteam weist ab 3.30 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Marktzeiten sind von 6 bis 13 Uhr.

Selbstverständlich gilt weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu anderen Personen und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid.

Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweiderflohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2020:

10. Oktober (wegen Feiertag am 3.10. verlegt)

7. November

5. Dezember

