LG Kindelsberg Senioren bei DM in Zella Mehlis

(wS/red) Kreuztal 24.08.2020 | Deutsche Meisterschaften Senioren Mehrkampf in Zella Mehlis

Lange haben die Leichtathleten auf die erhoffte „Lateseason“ gewartet, nun sind sie mitten drin!

An diesem Wochenende standen die Mehrkämpfe im Fokus. Der DLV richtete gleich zwei Meisterschaften aus. Während die Jugend und Hauptklasse in Vaterstätten zum Sieben- und Zehnkampf an den Start ging, zog es die Seniorenklassen einmal mehr in den Thüringer Wald. Zella Mehlis, wohl eher dem Wintersportfan bekannt, war Austragungsort der DM Senioren im Fünkampf.

Für die LG Kindelsberg Kreuztal gingen Dirk Kludzeweit und Hartmut Hoffmann (M55), sowie Ralf Grafe und Michael Giesler (M50) an den Start.

Schon am frühen Samstagmorgen standen die Wurfdisziplinen an. Mit Diskus und Speer nicht unbedingt die größten Stärken der Kindelsberger. Umso wichtiger war da die überraschende Bestweite von Hartmut, 37,97m mit dem Speer! Im anschließenden Weitsprung kamen Dirk und Ralf jeweils auf gute 4,83m. Über 200m, auf der schwierig zu laufenden Bahn im Stadion „Schöne Aussicht“ lieferten die vier ebenfalls solide Zeiten und nach einer kleinen Pause ging es nun daran, die Mannschaftsleistung über 1500m ins Ziel zu bringen. Ralf, eher der Spezialist für 10.000m, kam in 5:31,47min über die Runden und kurz dahinter Michael (5:38,54min).

Frei nach dem Motto: Abgerechnet wird zum Schluss, belegten die LGK-Senioren unter den acht Mannschaften in der M50, den Dritten Platz! „Wir haben keine Chance, nutzen wir sie“, hatte man sich schon im Vorfeld gesagt. Nun kehrt die Mannschaft mit der Bronzemedaille ins Siegerland zurück. Bleibt zu hoffen, dass noch weitere Wettkämpfe stattfinden können! Für die vier hat sich ihr Training in diesem Jahr jedenfalls gelohnt.

Ergebnisse der LGK:

M50

9. Platz Ralf Grafe 2.551 Punkte

14. Platz Michael Giesler 2.403 Punkte

M55

9. Platz Hartmut Hoffmann 2.709 Punkte

17. Platz Dirk Kludzeweit 2.384 Punkte

Mannschaft M50/55

3. Platz LG Kindelsberg Kreuztal (Grafe, Giesler, Hoffmann) 7.663 Punkte

