GRATULATION: Firma GEORG bester Maschinenbauer im neuen Ranking

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 02.09.2020 | Im dritten Jahr in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

GEORG: Bester Maschinenbauer Deutschlands

Das Kreuztaler Unternehmen hat sich beim deutschlandweiten Arbeitgeber-Ranking der führenden Fachzeitung MM Maschinenmarkt als bester Arbeitgeber im Maschinenbau durchgesetzt. Ausgewählt wurde die Bestenauslese mittels des Bewertungsportals Kununu. Hier haben Arbeitnehmer und Bewerber die Chance anonym ihre Arbeitgeber zu beurteilen. Eine wichtige Entscheidungshilfe bei Antritt einer neuen Arbeitsstelle, denn jeder Arbeitnehmer möchte doch vermeiden, beim Jobwechsel die falsche Wahl getroffen zu haben und daher im Vorfeld erfahren, wie das Unternehmen die Balance zwischen Arbeit und Familie hält oder wie ernst es der Firma ist mit den angekündigten flexiblen Arbeitszeiten ist oder wie realistisch die Karrieremöglichkeiten denn wirklich sind.

Fast 6.500 Maschinenbauer gibt es in Deutschland. Maximal fünf Sterne für verschiedene Kategorien können auf der Bewertungsplattform vergeben werden. Mit der Gesamtbewertung von 4,5 Sternen lag GEORG auf Platz 1. Die Arbeitsatmosphäre wurde sogar mit starken 4,67 Sternen beurteilt. Ein Spitzenwert, den kein anderes Unternehmen im Ranking erreichte. 97,3 Prozent der Mitarbeiter empfehlen GEORG übrigens weiter. So viel Zustimmung erzielte kein anderes Unternehmen. „Wir waren positiv überrascht, im dritten Jahr in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet zu werden und gleich auf Platz 1 unter den deutschen Maschinenbauern zu landen“, so Personalchef Thomas Kleb. „Ein solches Ergebnis in der aktuellen Pandemie-Krisenzeit zu erzielen, macht uns besonders stolz.“

Anforderung an Mitarbeiter weiter gestiegen

Weitere Kriterien waren Gehalt (4,47) und die Karrieremöglichkeiten (4,28). Auch hier erzielte das Unternehmen Spitzenwerte. Der weltweit tätige Maschinen- und Anlagenbauer arbeitet an hochkomplexen Lösungen und hat längst die engen Grenzen des Maschinenbaus verlassen und entwickelt sich immer mehr zum globalen Prozessoptimierer. Arbeiten bei GEORG heißt deshalb immer mehr auch an einer Schnittstelle zur IT-Welt zu arbeiten. Die Anforderungen an Mitarbeiter des in der dritten Generation geführten Familienunternehmens ist deshalb besonders hoch und wird mit viel Einsatz betrieben. In der Coil-Verarbeitung und der spanenden Industrie ist die Heinrich Georg Maschinenfabrik GmbH ein weltweit gefragter Partner für Lösungen im Bereich Bandanlagen und Sonderwerkzeugmaschinen sowie für Produktionsanlagen für die Transformatorenindustrie, bei denen man Weltmarktführer ist.

