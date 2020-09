TuS Ferndorf: Neues Mannschaftsfoto mit besonderem Trikot

(wS/red) Kreuztal 03.09.2020 | Ein einzigartiges neues Trikot für die kommende Saison

Der TuS Ferndorf hat das offizielle Mannschaftsfoto für die anstehende Saison und damit auch das neue Trikot der kommenden Spielzeit vorgestellt.

Einen Monat vor dem Start der Hinrunde beim Altmeister TV Großwallstadt sind die Faulenbach, Schneider, Michel und Co. nun gut ausgerüstet für eine in jeder Hinsicht spannende Saison.

Zudem tragen die Spieler über 140 Namen auf Front und Rücken, die bei jedem Spiel dabei sind, denn anläßlich der erfolgreichen Crowdfunding Aktion des TuS Ferndorf konnte sich jeder Fan einen Platz auf dem Trikot sichern – klein aber fein. Eingearbeitet in das individuelle TuS Ferndorf-Design des Trikots ist das schon etwas Besonderes und für den TuS Ferndorf etwas Einmaliges, denn die Fans bzw. ihre Namen sind immer ganz dicht dabei, wenn es um Tore und Punkte geht.

In Kürze wird dieses Trikot auch für Fans zu kaufen sein.

