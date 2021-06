(wS/ls) Kreuztal-Littfeld 30.06.2021 | Am Mittwochvormittag hieß es in Kreuztal-Littfeld „ABC Alarm“ in der Straße “Am Bühl“. Grund dafür war eine bei Baggerarbeiten getroffene Gasleitung. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich drei umliegende Wohnhäuser, brachten Lüfter in Stellung und stellten den Brandschutz sicher.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de