Hilchenbach: Feuerwehreinsatz im Breslauer Weg

(wS/red) Hilchenbach 21.05.2022 | Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr rückte die Hilchenbacher Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in den Breslauer Weg aus, nachdem dort in einem Mehrfamilienhaus ein Heimrauchmelder auf sich aufmerksam gemacht hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner Essen auf dem Herd vergessen hatte.

Da der Verdacht auf Rauchgasintoxikation bestand, wurde der Mann vom Rettungsdienst behandelt. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnung gelüftet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de