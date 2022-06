32 Fechtpassneuausstellungen in Siegen / Deniz Devin Hoffmann überzeugt bei NRW-Meisterschaft

(wS/TVJ) Siegen 21.06.2022 | „Wir freuen uns über die bisher größte Nachwuchsgruppe im Siegener Fechtsport, die es in unserer 95-jährigen Vereinsgeschichte jemals gegeben haben dürfte“, sagte Jahn-Trainer Frank Matzner zur erfolgreichen Turnierreifeprüfung seiner Schützlinge, die in der kommenden Saison 2022/2023 nach

den Sommerferien mit erworbener Fecht-Lizenz die Wettkampfbahnen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus erstürmen wollen. Die Fechtabteilung des TV Jahn Siegen, gegründet im Jahre 1927, was gemeinhin auch als die Geburtsstunde des Fechtsports in der Universitätsstadt Siegen gilt, feiert in diesem Jahr ihr 95-jähriges Jubiläum, und das mit einem ganz besonderen Rekord. Denn nie zuvor gab es so viele Fechtpassneuausstellungen für Kinder und Jugendliche in der Disziplin „Florett“, und somit eine Perspektive im Turniersport, wie aktuell. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, in welcher der Deutsche Fechtsport mit einer 18-monatigen Wettkampfpause und den fortwährenden Unterbrechungen und starken Einschränkungen des Trainingsbetriebes ganz enorm gefordert war, ist dies beachtlich. Der Fokus stand daher seit der Wiedereröffnung des Trainingsbetriebes im Sommer des vergangenen Jahres auf der Jugendarbeit mit dem Ziel, neue Mitglieder im Fechten auszubilden.

„Damit haben wir die Corona-Krise als Chance genutzt und einen kompletten Neustart gemeistert“, sagte Frank Matzner. Und diesmal sollte auch den 32 Nachwuchsfechtern des TV Jahn Siegen für ihre „TRP“ ein ganz besonderes Ereignis geboten werden. Auf Initiative des Siegener Trainers, der selbst abnahmeberechtigter Prüfer des Westfälischen Fechter-Bundes ist, lud der profilierte FC Moers, ein Landesleistungsstützpunkt des Rheinischen Fechter-Bundes und einer der Spitzenvereine im Florett Deutschlands, zu einer Großveranstaltung in die „Sparkassen Fechtarena“ nach Moers, die es so bis dato dort noch nicht gegeben hat. Mit 61 gemeldeten Nachwuchsfechtern des TV Jahn Siegen, FC Moers und Eintracht Duisburg, Kindern der Landesfachverbände Rheinland und Westfalen, wurde die Wettkampfprüfung, bestehend aus einem theoretischen Teil sowie drei praktischen Teilen, von dem durch den Landesfachverband autorisierten Prüfpersonal durchgeführt.

Alle Siegener bestanden die schriftliche Prüfung und die erforderlichen fechtpraktischen Übungen, und erhielten ihren Fechtpass. Im Anschluss an den Prüfungsvormittag, der als solcher schon anspruchsvoll und anstrengend für die „Neuen“ im Fechtsport war, wurde ein Anfängerturnier in Moers ausgerichtet, woran auch weitere Fechtanfänger aus Fechtvereinen NRWs teilnahmen. In der Startklasse Kinder „U9 – U11“ brillierten Linus Lange (Herrenflorett 2011) auf Platz zwei und Johanna Hahmann (Damenflorett 2012) auf Platz drei als Vertreter des TV Jahn Siegen unter dreißig Teilnehmern. Und in der Startklasse Jugend „U13 – U20“ zeigten unter dreiundzwanzig Mitbewerbern die Siegener Justus Hahmann (Herrenflorett 2010) auf Platz zwei und Anna Lange (Damenflorett 2009) auf Platz drei ebenso eine starke Turnierleistung. Frisch geprüft und ganz neu auf der Wettkampfbahn ging es für fünf Florettfechter am nächsten Tag gleich zur Nordrhein-Westfalen Meisterschaft 2022 der „U11“ nach Hagen, wo Deniz Devin Hoffmann (Herrenflorett Jahrgang 2011) vom TV Jahn Siegen eine starke Premiere zeigte. In seiner Startklasse „Florett Herren Individuell U11“ gewann Deniz Hoffmann in der Vorrunde überzeugend vier von fünf Duellen und begab sich damit auf Platz zwei von Runde eins und unter den immerhin 18 Bewerbern insgesamt auf Platz fünf der Setzliste für die Direktausscheidung. Im 16er Tableau siegte der Siegener klar mit dem Trefferstand 10:1 gegen Kangxi Sevenheck vom Dürener FC, bevor er im 8er Tableau mit 4:10 gegen den späteren NRW-Vizemeister 2022 Friedrich Möckl vom ETUF Essen unterlag und sich verdient über den Rang fünf bei seinem ersten Wettkampf auf höchstem NRW-Niveau freuen durfte. „Auf dieser Grundlage blicken wir zuversichtlich auf unser baldiges 100-jähriges Bestehen in Siegen“, sagte Matzner.

Jahn-Trainer Frank Matzner (links) und Trainer Ulf Witzleben (hinten rechts) inmitten der Nachwuchsfechter des TV Jahn Siegen in der „Sparkassen Fechtarena“ in Moers.