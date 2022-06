Kids-Uni am Kreuztaler Gymnasium: Präsentation der Expertenarbeiten am 21.06.2022

(wS/sgk) Kreuztal 14.06.2022 | Die Teilnehmer/innen der Kids-Uni des Städtischen Gymnasiums in Kreuztal präsentieren am 21.06.2022 in der 4. und 5. Stunde ihre Expertenarbeiten, die sie mit Unterstützung ihrer eigens dafür ausgebildeten Lernpaten/innen konzipiert haben, einem ausgewählten Publikum in Form von Mitschüler/innen ihrer Jahrgangsstufe, Eltern, Lehrer/innen sowie der Schulleitung.

Im Rahmen der Begabtenförderung am SGK wurden die Schüler/innen der Jahrgangsstufe 7 aufgrund ihrer außergewöhnlich guten Leistungen von Seiten ihrer Fachlehrer*innen für die Teilnahme ausgewählt.

Sie nahmen an dem Drehtürmodell, das sich über das gesamte zweite Halbjahr des Schuljahres 2021/22 erstreckte, teil. Während dieser Zeit verließen die Teilnehmer – innen an der Kids-Uni ihren Regelunterricht, um gemäß ihren Begabungen individuell beschult zu werden. Den versäumten Unterricht arbeiteten sie mit Hilfe ihres/ihrer Informationspaten/in selbstständig nach. Für die Erstellung der Expertenarbeit wurden die Kompetenzen der Teilnehmer*innen vielseitig geschult, denn die Beschäftigung mit dem Thema umfasst u.a. die Auswahl und Eingrenzung des Themenbereiches, eine umfassende Auseinandersetzung mit den Quellen-Recherchearbeit, eine entsprechende Aufbereitung der Recherche-Ergebnisse anhand einer PowerPoint-Präsentation sowie das Einüben von Vortragstechniken zur anschließenden Präsentation der eigenen Expertenarbeit vor Publikum. Die diesjährigen Vortragsthemen sind (vgl. tabellarische Übersicht “Themenpool”)

Thema Was erwartet Dich thematisch?

Atomenergie–Atomkrieg

Werft einen Blick in die Historie und erfahrt viel Spannendes über

Radioaktivität bis hin zu Atomkriegen.

Ihr seid herzlich zu einer Entdeckungsreise der Atomenergie und dem Unglück

von Tschernobyl eingeladen!

Die Expansion des Universums

Das Universum ist ein großes Thema und es gibt viel darüber zu lernen, also

taucht mit mir ein wenig in dieses Thema ein und versteht, wie und warum das

Universum expandiert und lernt ein paar von den vielen Theorien und Fakten

kennen!

Es sind alle herzlich eingeladen, mit mir auf eine Reise durch das Universum in

Form meines Vortrages zu gehen!

Chancen und Grenzen sozialer Medien

Wenn Ihr mehr darüber wissen wollt, wie die sozialen Netzwerke uns

beeinflussen, aber uns auch weiterbilden können, dann seid Ihr bei meiner

Präsentation herzlich willkommen.

Ich freue mich über jeden, der kommt!

Die Entwicklung der olympischen Spiele

Von der Antike bis zur Neuzeit; vom Wagenrennen bis zum Skateborden.

Erfahrt mehr über die Entwicklung der Olympischen Spiele in meinem Vortrag.

Ihr seid alle herzlichen eingeladen, an meiner Präsentation teilzunehmen.

Die Funktion des Gehirns

Wenn Euch das Denken des menschlichen Körpers interessiert, dann seid Ihr

hier genau richtig. Ich garantiere Euch, nach der Präsentation seid Ihr über das

Gehirn erstaunt.

Identitätsentwicklung

Ein riesiges Thema, das Euch ein ganzes Leben lang begleitet. Vor allem im

Jugendalter, auf das ich mich im Vortrag fokussiere.

Wer bin ich? Was macht mich aus? Wodurch bekomme ich eine eigene

Identität? Was ist überhaupt Identität? Bei meinem Vortrag hörst Du eine von

vielen Antworten auf dieses spannende Thema.

In letzter Zeit werden immer mehr Produkte angeboten, die als „VEGAN“

Auswirkung einer veganen Ernährung

auf den Organismus und die Umwelt

gekennzeichnet sind und immer mehr Werbung erzählt, wie gesund vegane

Ernährung ist.

Es wäre doch interessant zu wissen, wie gesund es wirklich ist, sich ohne

tierische Produkte zu ernähren und ob es auch für die Umwelt gut ist, die wir ja

alle zu schützen versuchen.

Wer also Lust hat sich Tipps zu holen, wie man sich richtig vegan ernährt und

welche Vorteile vegane Ernährung hat, aber auch was das für die Umwelt

bedeutet, ist herzlich eingeladen.

Charles Darwin und

seine Evolutionstheorie

So ziemlich jeder kennt die Evolutionstheorie, aber kaum jemand kennt ihren

Ursprung oder die Entstehungsgeschichte hinter der Theorie und des

Wissenschaftlers Charles Darwin, der sie erforschte.

Es sind alle herzlich eingeladen, die ihr Wissen über die natürliche Evolution

evolvieren wollen!!!

Weltmeisterschaft der Tiere

Präsentiert wird Euch Hoch- und Weitsprung, 100m-Sprint und Gewichtheben.

Seid dabei! Es wird tierisch interessant!