TSV Weißtal verstärkt Trainerteam

(wS/wil) Wilnsdorf 22.06.2022 | Während Sommerpause laufen die Planungen für die kommende Saison weiterhin auf Touren. Um die Zusammensetzung des Trainerteam zu optimieren verpflichtet der TSV den 55-jährigen C-Lizenz Inhaber Jürgen Klappert als weiteren Co-Trainer für die Erste Mannschaft. Der zuletzt beim TuS- Erndtebrück in der Oberliga tätige Klappert verfügt über reichlich Erfahrung im Seniorenbereich, darüber hinaus ist der Umgang mit jungen und entwicklungsfähigen Spielern nach langjähriger Betreuung in verschiedenen Jugendmannschaften der Sportfreunde Siegen kein Neuland für den verheirateten Familienvater aus Siegen.

„Mit Jürgen bekommen wir einen absoluten Fußballfachmann, der durch seine langjährige Erfahrung neue Impulse und Ideen einbringen wird. Ich erhoffe mir von der Verpflichtung einen weiteren und wichtigen Schritt in der Entwicklung unserer täglichen Trainingsarbeit. Jürgen überzeugt mit viel Fingerspitzengefühl und sportlichem Ehrgeiz, somit passt er super ins Team und wird eine Bereicherung für den Verein sein.“, sagt der angehende sportliche Leiter und Cheftrainer Seyhan Adigüzel. Nach einer Pause vom Fußball und vielen Spielbeobachtungen freut sich Klappert wieder im Tagesgeschäft präsent zu sein und mitwirken zu können. „Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Monaten war beeindruckend. Jetzt gilt es, den positiven Trend weiter voranzutreiben und zu bestätigen. Da verspüre ich große Lust, meinen Teil beizutragen.“, so Klappert zu seiner neuen Aufgabe.