Einbrecher entwenden Bargeld und Spielekonsole in der Straße Am Hang in Siegen

(wS/ots) Siegen 08.09.2022 | Am Mittwoch sind unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 19:30

Uhr in eine Wohnung in der Straße Am Hang in Siegen eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster

Zutritt zu der Wohnung. Der oder die Unbekannten durchwühlten zahlreiche

Schränke und Schubladen. Sie entwendeten Bargeld und eine Spielekonsole.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei weist aufgrund des Einbruchs darauf hin: Gekippte Fenster oder Türen

machen den Einbrechern das Leben leicht. Ein gekipptes Fenster ist im Bruchteil

einer Sekunde geöffnet. Schließen Sie daher beim Verlassen der Wohnung immer

alle Fenster und Türen!