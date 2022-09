Gemeldeter Industriebrand in Eichen

(wS/red) Kreuztal 05.09.2022 | Am frühen Montagabend gegen 18:45 Uhr eilte ein Großaufgebot an Feuerwehr, sowie Rettungsdienst und Polizei nach Eichen in die Hammerstraße zur Firma ThyssenKrupp. Der Einsatz lief bei der Feuerwehr unter Industriebrand (Feuer5). Glücklicherweise konnte die Feuerwehr schnell Entwarnung geben. An einer dortigen Maschine war eine Bremse geschmolzen und sorgte für die Alarmauslösung.

Mit einem Feuerlöscher konnten die Einsatzkräfte rasch für Hilfe sorgen. Zu einem offenem Feuer ist es nicht gekommen, verletzt wurde niemand. Schon nach wenigen Minuten konnten die ersten Einsatzkräfte abrücken.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de