(wS/bl) Bad Laasphe 09.09.2022 |

Die ökumenische Filmreihe »Kirchen und Kino. Der Filmtipp« startet in die 20. Spielzeit. Das Projekt präsentiert wieder acht herausragende Filme von September 2022 bis Mai 2023, die von der evangelischen und katholischen Filmarbeit in Deutschland und der Schweiz ausgezeichnet wurden.

In Bad Laasphe ist der Start am

Mittwoch, 14.09.2022 um

20.00 Uhr im Residenz-Kino-Center Bad Laasphe, Brückenstraße 2 mit dem besonderen

Film-Tipp: Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (D2022)

Fünf Jahre dauerte der Kampf der Bremer Hausfrau Rabiye Kurnaz, bis ihr Sohn Murat, der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Terrorist verdächtigt und ohne Anklage im Gefangenenlager Guantanamo interniert wurde, wieder freikam.

Das beherzte Drama zeichnet das Ringen einer couragierten Frau und Mutter nach. Der Film findet in ihrem von Alexander Scheer verkörperten Anwalt einen humorvollen Kontrapunkt und prangert eindrücklich das Versagen der deutschen Behörden an. In den Hauptrollen überwältigend gespielt und mit drei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet.

Mit Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner, Nazmi Kirik u.a.

Regie: Andreas Dresen. Sehenswert ab 14 J.

Das Projekt wird u.a. vom Kulturring Bad Laasphe e.V. und der TKS Bad Laasphe GmbH unterstützt.

Eintritt: € 6,50 (5,00 € Mitglieder des Kulturrings). Karten an der Abendkasse.

Weitere Informationen: Residenztheater Bad Laasphe, Tel. 02752-820, TKS Bad Laasphe GmbH, Tel. 02752-507979.