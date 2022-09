Spende über 2000 Euro zur Feier der 70-jährigen Partnerschaft – Partnerschaftsverein zu Gast in Spandau und im Havelland

(wS/si) Siegen 08.09.2022 | 2000 Euro – so hoch war die Spendensumme, die Bernd Dehmel im Namen des Siegerländer

Partnerschaftsvereins der Siegerland-Grundschule in Spandau überreichte. „Anlässlich unserer

70-jährigen Partnerschaft mit dem Spandauer Partnerschaftsverein ist es uns eine große Freude,

mit unserer Spende eine Holzbank für den Schulhof zu finanzieren, um den Kindern einen

besonderen Treffpunkt zu schenken“, freut sich Dehmel, Vorsitzender des Vereins.

Kürzlich war der Partnerschaftsverein Siegen-Wittgenstein-Spandau-Havelland für fünf Tage zu

Besuch in Spandau. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Spandauer Partnerschaftsvereins wurde

das 70-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Bezirk Spandau von Berlin, der Stadt

Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein gefeiert. Daniel Wrobel, Vorsitzender des Spandauer

Partnerschaftsvereins und Carola Brückner, Bezirksbürgermeisterin von Spandau, erinnerten an

die Anfänge der Partnerschaft, als ab 1952 Spandauer Kindern ein Ferienaufenthalt im Siegerland

ermöglicht werden konnte.

