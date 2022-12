Alkohol war die Ursache für mehrere Unfälle am Weihnachtswochenende

(wS/ots) Siegen-Wittgenstein 27.12.2022 | Bereits am Freitagabend (23.12.2022) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der

Bundesstraße B 62 zwischen Siegen-Weidenau und Dreis-Tiefenbach. Ein 37-jähriger

PKW-Fahrer kam im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Dabei verkeilte sich das Auto unter der

Leitplanke. Der 37-Jährige verletzte sich leicht bei dem Unfall. Das Fahrzeug

erlitt einen Totalschaden. Der Sachschäden dürfte bei mindestens 6.000 Euro

liegen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest,

dass der Unfallfahrer alkoholisiert war. Im Krankenhaus wurde bei dem

37-Jährigen eine Blutprobe durchgeführt, die Polizei stellte seinen Führerschein

sicher.

Foto: wirSiegen.de

Am Montag (26.12.2022) ist es in den frühen Morgenstunden zu einem weiteren

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss gekommen. Ein 28-jähriger Mann ist an einer

Ampel einem dort wartenden 60-jährigen PKW-Fahrer aufgefahren. Hierbei stellte

der 60-Jährige starken Alkoholgeruch bei dem Unfallgegner fest. Als der

28-jährige Unfallfahrer wieder in sein Auto einsteigen wollte, hinderten ihn der

Unfallgegner sowie weitere Zeugen hieran. Dabei soll es zu einem Gerangel

zwischen den Beteiligten gekommen sein. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest

bei dem 28-Jährigen ergab eine deutliche Alkoholisierung, so dass die Polizei

bei dem jungen Mann eine Blutprobe durchführte. Der Führerschein stellten die

Beamten ebenfalls sicher.

Ebenfalls am 26.12.2022 ist es in Bad Laasphe in der dortigen Gartenstraße zu

einer Unfallflucht gekommen. Der Unfallflüchtige stand dabei unter

Alkoholeinfluss. Der 35-jährige Unfallfahrer fiel bereits zuvor wegen seiner

sehr langsamen Fahrweise auf. Als ein nachfolgender 21-jähriger PKW-Fahrer

hupte, hielt der 35-Jährige an und rollte bzw. fuhr dann rückwärts gegen den

Wagen des jungen Mannes. Anschließend setzte er trotz des Unfalls seine Fahrt

zunächst weiter fort. Hierbei soll er mehrfach riskant überholt haben und nur

durch die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer sei es nicht zu einem weiteren

Unfallgeschehen gekommen. Er konnte dann im weiteren Verlauf durch das Fahrzeug

des 21-Jährigen so blockiert werden, dass er nur noch in einen Wirtschaftsweg

weiterfahren konnte. Hierbei kollidierte er nochmals leicht mit dem Auto des

Unfallgegners. Im weiteren Verlauf konnte er durch die alarmierte Polizei im

Bereich des Wirtschaftsweges gestellt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte die

hinzugerufene Polizei fest, dass der 35-Jährige alkoholisiert war. Die

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Beschuldigten mit zur Polizeiwache, wo eine

Blutprobe entnommen wurde. Einen gültigen Führerschein konnte der 35-jährige

nicht vorweisen. Es kam zudem noch zu sexuellen Beleidigungen der eingesetzten

Polizeibeamtinnen. Zeugen zu den riskanten Überholmanövern werden gebeten, sich

mit dem Verkehrskommissariat in Bad Berleburg unter der Rufnummer 02751 / 909 –

0 in Verbindung zu setzen.

Zu den bereits geschilderten Vorkommnissen kamen noch zwei weitere

Trunkenheitsfahrten ohne Verkehrsunfälle (Siegen-Weidenau, 23.12.2022, 22:46 Uhr

+ Netphen-Irmgarteichen, 27.12.2022, 03:05 Uhr) sowie eine Fahrt unter

Drogeneinfluss (Siegen, 23.12.2022, 11:30 Uhr).

