Nach Einbruch in Geschäftsgebäude: 20-Jähriger in Untersuchungshaft

(wS/ots) Siegen 05.12.2022 | Nach einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude in Siegen sind am frühen Freitagmorgen (02.12.2022) drei Männer festgenommen worden.

Zeugen hatten gegen 02:50 Uhr laute Geräusche in einem Haus an der Koblenzer Straße vernommen und beobachtet, wie ein Mann aus dem Fenster kletterte und auf die Straße sprang. Die Zeugen alarmierten umgehend die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten durchsuchten das Gebäude und entdeckten in den Büroräumen zwei 16-jährige Männer, die umgehend festgenommen wurden. Im Umfeld des Tatortes nahmen die Polizisten den 20-jährigen Mann fest, der zuvor durch die Zeugen beobachtet wurde.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter in mehrere Geschäftsräume eingebrochen. Dabei entwendeten sie unter anderem Mobiltelefone und Bargeld.

Der 20-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier