Berufliche Ausbildung und humanitäre Hilfe treffen aufeinander: Azubis des CJD Siegen sammeln und verwalten Sachspenden für die Ukraine

(wS/cjd) Siegen 09.01.2023 | Im CJD-Standort Marienhütte 8 richten Auszubildende im Bereich Lager/Logistik eine Sammelstelle für Sachspenden ein, die in die Ukraine gehen. Die Azubis üben ihre Ausbildungsinhalte rund um Warenannahme, Warenverwaltung und Transport – und leisten gleichzeitig wichtige Unterstützung für die Menschen in Kriegsgebieten.

Das CJD Siegen wird ab Januar 2023 mit der privaten Initiative „Friedensgruppe Siegen“ kooperieren. Wie es dazu kommt: Es ist beeindruckend, was die „Friedensgruppe“ seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 bereits geleistet hat. Mit der Hilfe zahlreicher Ehrenamtlicher werden regelmäßig LKW und Kleintransporter mit lebensnotwendigen Sachspenden wie Nahrung, Hygieneartikel, Kleidung und Medikamente in ukrainische Kriegsgebiete geschickt. In Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen vor Ort stellen die Initiatorinnen und Initiatoren sicher, dass die Spenden genau dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.

Monat für Monat gelingt der Friedensgruppe Siegen unter der Leitung von Tetiana Havlin, Tetyana Pankovska und Wassilij Tscherleniak die Herkulesaufgabe, Spenden zu sammeln, zu verwalten und für den Transport in die Ukraine vorzubereiten. Dabei stoßen sie schon mal an persönliche Grenzen, wenn sie ihre Herzblut-Aufgabe mit Job, Familie und persönlichem Alltag vereinbaren. Zum Beispiel ist es für die ehrenamtlich Engagierten neben ihren vielen anderen Aufgaben schwer, regelmäßige Termine für die Spendenannahme zu organisieren.

Das CJD Siegen möchte hier Unterstützung leisten und gleichzeitig seinen Azubis die Möglichkeit bieten, sich während ihrer Ausbildung einem humanitären Projekt zu widmen.

Ab Mittwoch, dem 11. Januar, richtet das CJD Siegen am Standort Marienhütte 8 in Siegen-Eiserfeld eine Sachspenden-Sammelstelle für die Friedensgruppe Siegen ein – eine echte Win-win-Situation.

„Die jungen Leute, die bei uns im CJD im Bereich Lager und Logistik tätig sind, machen hier entweder eine Ausbildung zum Fachpraktiker oder eignen sich innerhalb einer Berufsvorbereitung erste Ausbildungsinhalte an“, erklärt Meik Zimmermann, Angebotsleiter des CJD in Siegen. „In unserem Ausbildungslager in der Marienhütte verwalten sie Waren unter realen Bedingungen. Das sind normalerweise Büromaterialien für die Kolleginnen und Kollegen oder die Farben, Tapeten, Pinsel usw. für die Azubis in der CJD-Malerwerkstatt. Und ab Januar kümmern sie sich zusätzlich um Sachspenden, die über die Friedensgruppe Siegen bis in die Ukraine gelangen.“

Für die jungen Menschen im CJD beginnt mit der Verwaltung von gespendeten Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidern oder batteriebetriebenen Lampen eine ganz besondere Phase ihrer Ausbildung. Sie wissen: Die Gegenstände, die sie entgegennehmen, auf Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit prüfen, inventarisieren und für den Transport vorbereiten, werden nur einige Tage später Menschen in Not in einem echten Kriegsgebiet das Überleben erleichtern.

„Für unsere Teilnehmenden ist das eine ganz besondere Motivation, sich mit ihren Ausbildungsinhalten auseinanderzusetzen“, erklärt Meik Zimmermann. „Ihre Arbeit hat ganz konkrete Auswirkungen für Menschen, die wirklich dringend Hilfe brauchen, weil sie unschuldige Opfer in einem ungerechten Krieg geworden sind. Wenn ein junger Mensch eine Palette Dosensuppe annimmt und weiß, das ist nächste Woche vielleicht die erste Mahlzeit für jemanden, der seit zwei Tagen nichts mehr zu essen bekommen hat, dann treibt das an, sich persönlich richtig in die Arbeit hineinzuknien.“

Die Spendenannahme in der Marienhütte 8, 57080 Siegen-Eiserfeld, wird vom 11. Januar an immer Mittwoch (12:00 bis 16:00 Uhr) und Freitag (8:00 bis 12:00 Uhr) möglich sein.

Die Friedensgruppe Siegen bittet zurzeit vor allem um folgende Spenden, die beim CJD Siegen, Marienhütte 8, abgegeben werden können:

– Batteriebetriebene Lampen für Menschen, die von den massiven Stromausfällen durch russischen Beschuss betroffen sind

– Haltbare Lebensmittel (z.B. Konserven, Nudeln, Reis)

– Medizinische Artikel (z.B. Verbandmaterial, Schmerztabletten, Hustensaft)

– Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene (z.B. Zahnbürsten, Monatshygiene, Windeln, Seife)

– Energiequellen und Licht (z.B. Powerbanks, Batterien, Campingkocher, Kerzen)

Fotos: CJD Siegen

