Großer Karnevalsball in Erndtebrück

(wS/ekv) Erndtebrück 25.01.2023 | Nach zwei Jahren Coronapause wird endlich die närrische fünfte Jahreszeit in Wittgenstein gefeiert! Dieses Jahr lässt es sich der Erndtebrücker Karnevals Verein nicht nehmen, die Edergemeinde und das Wittgensteiner Umland wieder in eine Karnevalshochburg zu verwandeln! Am kommenden Samstag, den 04. Februar findet der Große Karnevalsball des Erndtebrücker Karnevalvereins (EKV) in der Schützenhalle in Erndtebrück statt.

Viel zu lange mussten die Tänzerin und Tänzer des EKV Wittgenstein warten, bis sie nun endlich wieder ihr Können dem Publikum präsentieren dürfen. Der EKV bietet abermals einen bunten Mix aus Garde- und Showtänzen. Natürlich werden auch wieder spektakuläre Funkentänze dargeboten und die Auftritte der Mamamias und des Männerballets können mit Spannung erwartet werden!

Um ganz Erndtebrück und Umland wieder einmal in karnevalistische Ekstase zu versetzen, hat sich der EKV tatkräftige Unterstützung eingeladen! Mit dem KKC (Käner Karnevals Club), dem KC Hövels, der Showtanzgruppe Heinsberg, der KV Scheuerfeld, dem ECC und dem TUS Züschen werden es die Erndtebrücker Narren und Närrinnen bestimmt wieder einmal schaffen, mit allen feierwilligen Besuchern und Freunden des Vereins einen unvergesslichen Abend zu gestalten.

Insgesamt werden es um die 20 Tänze sein, die den Saal zum Kochen bringen werden! Um zu späterer Stunde die Stimmung nicht abklingen zu lassen, wurde der bekannte und beliebte DJ Marco Maribello verpflichtet, der vor der Coronazeit schon mehr als einmal sein Können am Mischpult unter Beweis gestellt hat. Wer also Lust auf Feiern hat und bis in die frühen Morgenstunden tanzen möchte, ist mit oder ohne Verkleidung herzlich eingeladen, das Wittgensteiner Karnevalsherz kräftig schlagen zu lassen.

Einlass zur geilsten Karnevalsveranstaltung Wittgensteins ist ab 18:00 Uhr, Beginn 19:11 Uhr. Der Eintritt liegt in diesem Jahr bei nur 7 €. Nun heißt es endlich wieder: Liebe Wittgensteiner,

holt die Kostüme und wichtiger noch, die gute Laune aus dem Schrank und macht Euch am Samstag, den 04.02.2023 auf den Weg in die Schützenhalle Erndtebrück!

