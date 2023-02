(wS/red) Ferndorf 27.02.2023 | BRAVO, Julius Fanger verlängert um weitere 2 Jahre beim TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf vermeldet eine weitere Personalentscheidung. Julius Fanger, momentan mit einem Doppelspielrecht vom VfL Gummersbach für den TuS ausgestattet, bleibt dem Siegerländer Traditionsverein auch über den Sommer hinaus erhalten. Der Rückraumspieler hat einen Zweijahres-Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr bei den Rot-Weißen unterschrieben.

Sebastian Schöneseiffen zeigte sich sehr zufrieden bei der Vertragsunterzeichnung : „Julius ist ein wichtiger Bestandteil für unser zukünftiges Team. Daher sind wir sehr glücklich, dass er sich für Ferndorf entschieden hat und seine Zukunft auch mittelfristig im TuS-Trikot sieht.“

Julius Fanger wechselte im Jahr 2015 von seinem Heimatverein TV Gelpetal in die Handballakademie des VfL Gummersbach, wo er ab der C-Jugend alle Jugendmannschaften durchlief und im Jahr 2020 seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

Seine sportliche Zukunft sieht der 20-jährige im Siegerland: „Ich freue mich darauf, weiterhin Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein und hier den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Ich fühle mich in Ferndorf sehr wohl und bin glücklich, auch in den kommenden Jahren vor diesem großartigen Publikum auflaufen zu können.“, so der gebürtige Gummersbacher.

Fotos: Andreas Domian

Bericht: Verein

