Fachärztin Dr. Friedericke Winter referiert am 9. März beim „Siegener Forum Gesundheit“

(wS/dia) Siegen 27.02.2023 | Infos rund um das Thema Blasenschwäche

Informationen über Symptome, Ursachen, Risikofaktoren und verschiedene Formen von Blasenschwäche gibt es bei der nächsten Veranstaltung in der Vortragsreihe „Siegener Forum Gesundheit“. Hierzu referiert Dr. Friedericke Winter, Fachärztin für Urologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses (Wichernstraße 40).

Die Teilnahme ist kostenfrei, aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung jedoch erforderlich unter Tel. 0271/500 31 31 oder per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de. Für Gehörlöse wird der Vortragsabend von Gebärdendolmetschern begleitet. Es besteht weiterhin Maskenpflicht.