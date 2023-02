Jahreshauptversammlung der Jungendfeuerwehr der Stadt Bad Laasphe

(wS/red) Bad Laasphe 27.02.2023 Am Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr der Stadt Bad Laasphe im Feuerwehrgerätehaus Bad Laasphe statt. Stadtjugendfeuerwehrwartin Jennifer Hof berichtete vor fast 80 Teilnehmern, darunter auch der Leiter der Feuerwehr Dirk Höbener und den Einheitsführern aus dem vergangenen Jahr.

Nachdem die Jugendfeuerwehr coronabedingt erst nach den Osterferien ihren normalen Dienstbetrieb wieder aufnehmen konnte, stellte sich sehr schnell Normalität ein.

So waren Veranstaltungen wie das Kreiszeltlager, gemeinsame Übungen mit der Kinderfeuerwehr und den aktiven Kameraden genauso wieder möglich, wie Jugendfeuerwehr interne Veranstaltungen.

Mitgliederentwicklung

Erfreuliches gab es auch von den Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Das letzte Jahr brachte einen deutlichen Anstieg bei den Mitgliedern. Neben 16 Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr kamen auch 6 Jugendliche zur Jugendfeuerwehr die bisher nichts mit der Feuerwehr zu tun hatten.

Insgesamt leisteten zum Jahresende 89 Jugendliche statt 77 zu Jahresbeginn Dienst in den 3 Einheiten.

In der Einheit Laasphe konnte ein Jugendlicher in die Einsatzabteilung übernommen werden.

Auch die Arbeitsstunden näherten sich schon fast wieder dem Vor-Corona Niveau.

Mit 4903 Stunden war ein ähnlich hoher Stand wie in den Jahren vor Corona erreicht.

Markus Bernhard wurde nach 10-jähriger Tätigkeit als stellv. Jugendwart verabschiedet.

Das Programm für 2023 sieht neben den normalen Ausbildungsdiensten auch noch Highlights wie das Kreiszeltlager, einen Berufsfeuerwehrtag, eine gemeinsame Übung und eine Stern-Nachtwanderung und weitere Veranstaltungen vor.

Für 5 und für 7 Jahre Dienst in der Jugendfeuerwehr wurden geehrt:

5 Jahre:

Fabian Linker

Maxim Schäfer

7 Jahre:

Alexander Ostermiller

Kevin Bohne

Johannes Weber

Fabian Wickel

Foto: Fw. Bad Laasphe

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier