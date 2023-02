Eine Zeitreise in die Vergangenheit: Stadtarchiv Siegen zeigt Ausstellung zur Schulgeschichte in der Oranienstraße

(wS/si) Siegen 24.02.2023 | Das Stadtarchiv Siegen hat eine neue Ausgabe seines „Klick in die Vergangenheit“ veröffentlicht: Thema ist die „Realschule erster Ordnung“ als Vorgänger des heutigen Gymnasiums Am Löhrtor und ihr Bezug eines neuen Schulgebäudes in der Oranienstraße vor 150 Jahren. Als Ergänzung dazu zeigt das Stadtarchiv bis Ende Mai eine Ausstellung ausgewählter historischer Stücke.

Für die Höhere Bürgerschule, ab 1859 Realschule erster Ordnung, standen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im ehemaligen Marstall des Unteren Schlosses

sechs Räume zur Verfügung. „Die räumlichen Defizite am alten Standort hatten sich als eklatant erwiesen. Der ehemalige Marstall platzte förmlich aus allen Nähten“, erklärt Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen. „Untergebracht werden mussten dort im Jahr 1870 beispielsweise wohlgemerkt rund 312 Schüler. Dieser Missstand führte ab 1866 zu kontroversen Diskussionen in der Bevölkerung.“ So favorisierte ein Teil der Bevölkerung einen Neubau, andere wiederum plädierten für eine Aufstockung des Marstalls durch eine dritte Etage oder brachten eine bauliche Erweiterung des Rathauses für pädagogische Zwecke ins Spiel. Nach langwierigen Verhandlungen wurde erst Ende Oktober 1868 Konsens erzielt.

Notwendig war dafür ein von der Regierung Arnsberg eingesetzter „Kommissar“, der zwischen den Parteien vermitteln und eine Entscheidung erzwingen sollte, und zwar zugunsten eines Neubaus zwischen Oranienstraße und dem Fluss Weiß. Die Aufstellung der Baupläne wurde dem namhaften Architekten Professor Julius Carl Raschdorf übertragen – er hatte zuvor für die Neugestaltung des Kölner Rathauses verantwortlich gezeichnet und setzte später, von 1894 bis 1905, mit dem Berliner Dom sein wohl bekanntestes Werk um. Die Eröffnung des Schulgebäudes am neuen Standort wurde am 2. Mai 1873 gefeiert. Nachdem die Schule 1882 in den Rang eines Realgymnasiums erhoben wurde, wurde der Mitteltrakt des Bauwerks im Jahr 1905 vergrößert.

Die Hintergründe des langwierigen und nicht immer konfliktfreienVerlagerungsprozesses sind in einer PDF-Dokumentation unter www.stadtarchiv-siegen.de zusammengefasst.

Darüber hinaus finden Interessierte im Stadtarchiv Siegen (KrönchenCenter, Markt 25, 3. Etage) von Februar bis Ende Mai eine Ausstellung ausgewählter historischer Stücke zum 150-jährigen Jubiläum des Standorts Oranienstraße. Diese kann mit vorheriger Anmeldung (E-Mail:stadtarchiv@siegen.de, Telefon: (0271) 404-3095) dienstags bis donnerstags von 10.00 bis 14.00 Uhr besucht werden, der Eintritt ist frei.

Zum Hintergrund

In seinem „Klick in die Vergangenheit“ widmet sich das Stadtarchiv Siegen regelmäßig unterschiedlichen Episoden der städtischen Geschichte. Besondere Anlässe, historische Ereignisse, bislang unbekannte Aspekte oder bemerkenswerte Stücke aus den Archivbeständen sollen dabei der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Ansicht des 1873 bezogenen Gebäudes des Realgymnasiums Siegen aus dem Jahr 1904. (Foto: Stadtarchiv Siegen, Bestand 756, Nr. 1165)