Baumaßnahme Löhrstraße/Markt: Erste von zwei Vollsperrungen startet am Montag

(wS/svb) Siegen 24.02.2023 | Zum 13. Februar haben die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) die Arbeiten am letzten Bauabschnitt in der Straße Markt begonnen. Dieser erstreckt sich von der Ecke Markt / Kölner Str. bis zur Einmündung „Am Klubb“. Die gute Nachricht: Für die Durchführung der restlichen Instandhaltungsarbeiten an den Erdgas- und Trinkwasserleitungen sind aufgrund eines speziellen Bauverfahrens (Berstlining) nur zwei zweiwöchige Vollsperrungen nötig.

Ab Montag, den 27. Februar, wird der Straßenabschnitt zwischen „Kornmarkt“ und „Am Klubb“ das erste Mal voll gesperrt sein.

Voraussichtlich wird der Abschnitt am 11. März wieder für den Verkehr freigegeben. Während der Sperrung kann die Oberstadt über die Löhrstraße bis zum Kornmarkt angefahren werden. Eine Umleitung des Straßenverkehrs erfolgt von der Löhrstraße über den Kornmarkt und die Donzenbachstraße. Die Bushaltestelle im Bereich der Vollsperrung wird während dieser Zeit nicht angedient.

Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist der Zugang zu den Häusern jederzeit gewährleistet.

Auch die Lokale und Geschäfte können weiterhin problemlos erreicht werden. Die zweite zweiwöchige Vollsperrung ist für den Zeitraum 3. bis 14. April geplant – die SVB werden hierzu rechtzeitig informieren.