Siegener Ferienspaß ab Anfang März: Osterferien-Freizeit und Nordsee-Zeltlager wieder möglich

(wS/si) Siegen 24.02.2023 | Das Jugendamt der Stadt Siegen bietet in diesem Jahr erstmals seit der Corona-Pause wieder zahlreiche Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an mit Reisen an die Nord- und Ostsee, Fahrradreisen oder erlebnispädagogischen Kletterpartien am Gardasee. Am Mittwoch, 1. März, geht der Siegener Ferienspaß online unter www.unser-ferienprogramm.de/siegen mit aktualisierten Infos auch zu weiteren Angeboten und Aktionen für junge Leute in Siegen. Auf der Online-Plattform finden Kinder, Jugendliche und Eltern alle Freizeiten und Tagesangebote, die 2023 von Ostern bis Herbst angeboten werden.

Ostereiersucher am Ostseestrand

Den Auftakt macht die Osterferienfreizeit in Langholz an der Ostsee vom 3. bis 8. April. Anmelden können sich Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, aktuell sind noch Plätze frei. Die Kosten betragen 105 Euro (60 Euro mit Siegener Ausweis; Geschwisterkinder mit SI-Ausweis eine Ermäßigung von 50 Prozent). Sie beinhalten An- und Abreise sowie Unterkunft, Programm und Vollpension.

Im Sommer geht es dann für zwei Wochen vom 24. Juni bis zum 6. Juli an die Nordsee ins Zeltlager nach Otterndorf. Zum abwechslungsreichen Programm gehören Wassersport wie Schwimmen, Stand-up-Paddling, Kanu fahren oder Segeln, jede Menge Kreativangebote bis hin zu Ponyreiten und Lagerfeuer-Abenden. Mitfahren können Kinder und Jugendliche zwischen neun und 13 Jahren, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Kosten betragen 240 Euro (140 Euro mit Siegener Ausweis;

Geschwisterkinder mit SI-Ausweis erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent). Weitere Infos zur Ostsee-Freizeit wie zum Zeltlager in Otterndorf gibt es bei Verena Pittke vom städtischen Kinder- und Jugendbüro per E-Mail unter v.pittke@siegen.de oder telefonisch unter (0271) 404-2204.

Auf der Online-Ferienspaß-Plattform werden zudem auch weitere Informationen zu dem mehrtägigen Ferienangebot für Jugendliche am Gardasee und zur Jugendbegegnung mit Jugendlichen aus Siegens polnischer Partnerstadt Zakopane veröffentlicht.

Lagerfeuer-Romantik wie hier beim letzten Zeltlager in Otterndorf gehört bei den Ferienfreizeiten des städtischen Jugendamtes fest dazu. (Foto: Stadt Siegen)