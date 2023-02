Eröffnung Ausstellung „unNORMal?!“ – Kein Platz für Ausgrenzung!“

(wS/hi) Hilchenbach 01.02.2023 | Mit einer Bank mit der Aufschrift: „Kein Platz für Ausgrenzung!“ fing alles an! Diese wurde im Mai 2021 von Beschäftigten der DeinWerk gGmbH, Werkstatt für Menschen mit psychischen Behinderungen in 52525 Heinsberg gefertigt. Thorsten Manguay, Prokurist und Leiter des Bereichs Arbeit und Technik, lieferte diese besondere Außenbank persönlich nach Hilchenbach aus und übergab sie an Kyrillos Kaioglidis, den Bürgermeister der Stadt Hilchenbach.

Auf dieser Bank haben seitdem viele Personen an ganz verschiedenen Orten Platz genommen und den Interviewerinnen ihre Geschichte erzählt. Wer sie sind, was sie ausmacht, welche Meinung sie zu Leben in Vielfalt, Toleranz, Ausgrenzung, Diskriminierung und vieles mehr haben.

Fotografiert wurden sie von den ehrenamtlichen Fotografinnen Christa Hees, Ruth Eyhorn, Silke Walk und Silvia Schwarzpaul. Die Interviews führten die Mitarbeiterinnen der Stadt Hilchenbach, Gudrun Roth, Bürgerschaftliches Engagement, und Verena Simonazzi, Integration, durch. Wegen der Pandemie stellten sich immer wieder Verzögerungen ein. Doch nun stellt das Projekt-Team das Ergebnis mit der Eröffnung der Ausstellung „unNORMal?!“ – Kein Platz für Ausgrenzung!“ der Öffentlichkeit vor.

Am 16. Februar, um 17:00 Uhr sind alle Projektbeteiligten und Interessierten herzlich in das Rathaus der Stadt Hilchenbach eingeladen. Christoph Ermert, Stadtrat und Kämmerer der Stadt, wird die Ausstellung „unNORMal?! – Kein Platz für Ausgrenzung!“ eröffnen.

Zusätzlich zu den ausgestellten Fotos und Texten kann auch jeder auf der Bank gegen Ausgrenzung Platz nehmen und mit anderen Gästen ins Gespräch kommen. Das Projektteam möchte mit dieser Foto-Text-Ausstellung Menschen vorstellen, die „besonders“ sind! Zum Beispiel haben sie ungewöhnliche Berufe oder eine gesundheitliche Einschränkung.

Entsprechen vielleicht nicht ganz der üblichen Norm. „Doch je besser die Menschen sich kennenlernen und mit Vielfalt offen umgehen, desto mehr bereichert das die Bürgerschaft in unserer Stadt“, davon sind die Ausstellerinnen überzeugt. Diese Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses bis Ende November 2023 zu sehen. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Gudrun Roth, Telefon 02733/288-229 oder E-Mail ehrenamt@hilchenbach.de

