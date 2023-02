Fahrt endet in einer Wiese – Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

(wS/ots) Hilchenbach 23.02.2023 | Am 22.02.2023 ist es auf der Lützel in Hilchenbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Pkw-Führerin aus Bad Berleburg befuhr mit ihrem Ford die B62 von Netphen kommend in Richtung Erndtebrück.

Unmittelbar vor dem Ortseingang Hilchenbach-Lützel geriet ihr Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr zunächst einen Grünstreifen. Dann fuhr der Pkw eine ansteigende Schutzplanke hinauf, prallte gegen einen Schildermast, wurde abgewiesen und kam schließlich in einer Wiese stark beschädigt zum Stehen.

Obwohl im Fahrzeuginneren alle Airbags auslösten, trug die Seniorin äußerlich keine Verletzungen davon. Sie wurde trotzdem zur Untersuchung dem Krankenhaus in Bad Berleburg zugeführt. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden an Pkw und Schildermast auf rund 20.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun hinsichtlich der Unfallursache.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier