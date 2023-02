Modell-Truck-Event zugunsten der „Aktion Lichtblicke e.V.“ kehrt nach zwei Jahren nach Netphen-Deuz zurück

(wS/mtf) Netphen 25.02.2023 | Es sind zwei Jahre ohne „Live“-Veranstaltung der Modell Truck Freunde Siegtal vergangen. Jetzt ist es endlich wieder so weit.

Dieses Jahr findet das Modell-Truck-Event zugunsten der „Aktion Lichtblicke e.V.“ wieder in den Räumen der AWO-Werkstätten, in Netphen-Deuz, auf dem Weiherdamm, statt.

Diese Veranstaltung ist den Modell-Truckern eine Herzensangelegenheit und hierbei werden sie von Gastfahrern aus fast ganz Deutschland unterstützt. Dieses Jahr kommen Teilnehmer unter anderem von der Nordseeküste bis nach Bayern und Baden-Württemberg. Die ca. 80 Trucker führen an den beiden Tagen ca. 180 Fahrzeuge hauptsächlich in den Maßstäben 1:14,5 bis 1:16 vor.

Die „Modell-Truck-Freunde Siegtal“ freuen sich, wie immer, über die rege Beteiligung und können inzwischen den stolzen Spendenbetrag von über 44.000 Euro in 15 Jahren vorweisen.

Am 11.03.2023 von 12:00 bis 19:00 Uhr und am 12.03.2023 von 10:00 bis 16:00 Uhr sind die Besucher herzlich willkommen. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Weitere Informationen, sowie Eindrücke vergangener Veranstaltungen sind der Homepage www.mtf-siegtal.de zu finden.

Auch 2023 wird wieder ein 180m² großer Parcours mit Feuerwache, Erdbereich und Fahrfläche zur Verfügung stehen. Ferner möchte man den Besuchern, wie auch in den Jahren zuvor, wieder die Vielfalt im Modellbau vorstellen. Im Innenbereich wird es eine große Ausstellung im Maßstab 1:87 geben. Hier wird unter anderem eine Stadtlandschaft des IGS Siegerland zu sehen sein. Und egal wie das Wetter draußen ist, es wird eine Winterlandschaft mit Pistenbullys und Seilbahnen zu bestaunen geben.

Auf dem Freigelände findet auch in diesem Jahr wieder eine Ausstellung von Fahrzeugen im Maßstab 1:1 statt.

Die Firma Schneider & Eckhardt aus Eiserfeld wird mit Ihrem Autokran vor Ort sein. Hier wird es eine Überraschungsaktion für die Besucher geben, wo Sie selbst im Kran tätig werden können. Natürlich auch wieder gegen einen kleinen Spendenbetrag, der ebenfalls der „Aktion Lichtblicke e.V.“ zugutekommen wird. Ferner wird der durch die Medien bekannte Truck „Pink Panther“ der Spedition NBTK-Ulbrich aus Werdohl vor Ort sein und auch der Kat1 von Jens Schiller.

Natürlich ist auch die Mini Truck Fahrschule zugunsten der „Aktion Lichtblicke e.V.“ dabei. Hier können die Besucher für 2 Euro zugunsten der „Aktion Lichtblicke e.V.“ ihren Minitruck Führerschein erwerben.

Fotos: Modell Truck Freunde Siegtal Wolfgang Barth

Die Bewirtung erfolgt durch die AWO zu fairen Preisen.

Veranstaltungsort: AWO-Werkstätten, Weiherdamm 5, 57250 Netphen-Deuz. Veranstalter: Modell Truck Freunde Siegtal.

Ansprechpartner: Wolfgang Barth, Grabenbäume 7, 57250 Netphen. Tel. 0170 8839696

Weitere Infos auf der Homepage mtf-siegtal.de



